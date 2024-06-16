Üye Girişi
Haberler

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı. Maçın 17. dakikasında Danimarka'nın golünü atan Christian Eriksen, takımını 1-0 öne geçirdi. Slovenya ise 77. dakikada Erik Janza'nın golüyle beraberliği sağladı. Bu maç, şampiyonanın beraberlikle sonuçlanan ilk karşılaşması oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nun ilk maçında Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Stuttgart Arena'da oynanan ve karşılıklı golleri atıldığı müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK GOL ERIKSEN'DEN

Karşılaşmanın17. dakikasında Jonas Wind'in güzel pasında topu ağlara gönderen Christian Eriksen, takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

SLOVENYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Slovenya ise bu gole 77. dakikada Erik Janza'nın ceza sahası dışından attığı golle karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

EURO 2024'TE BERABERE BİTEN İLK MAÇ

Slovenya ile Danimarka arasında oynanan maç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın beraberlikle tamamlanan ilk karşılaşması oldu. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada takımlardan herhangi biri sahadan galibiyet ayrılmayı başarmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Christian Eriksen Danimarka Slovenya Futbol Spor Dünya Haberler

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title