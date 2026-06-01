Köyceğizli kanoculardan Slovakya'da madalya yağmuru
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Uluslararası Bratislava Yarışları'nda Türkiye'yi temsil eden Muğlalı kanocular Poyraz Yıldırım ve Arda Kaan Demir, altın ve gümüş madalyalar kazandı.
SLOVAKYA'da düzenlenen Uluslararası Bratislava Yarışları'nda milli formayla Türkiye'yi temsil eden Durgunsu Kano Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Poyraz Yıldırım ve Arda Kaan Demir madalyalarla döndü. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 22-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Bratislava Yarışları'na Muğla damgası vuruldu. Türkiye'yi ay-yıldızlı formayla başarıyla temsil eden Durgunsu Kano Köyceğiz SEM sporcuları, zorlu rakiplerini geride bırakarak başarıya imza attı.
Poyraz Yıldırım, organizasyonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Poyraz, K4 Boys A Final 200 metre yarışında 1'inci olarak altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcu K1 Boys A Final 200 metrede 2'nci, K1 Boys A Final 500 metrede ise 3'üncü oldu. Arda Kaan Demir ise uzun mesafe ve sprint yarışlarında adından söz ettirdi. Arda Kaan, K1 Junior Men B Final 1000 metre yarışını 1'inci sırada tamamlayarak başarı elde etti. Genç kanocu ayrıca, K1 Junior Men A Final 500 metrede 4'üncü, K1 Junior Men A Final 200 metrede ise dünya klasmanında 7'nci sırayı aldı.