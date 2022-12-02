Skandal bir hata mı yapıldı? Japonya'nın tarihi zaferi sonrası dünya bu kareyi konuşuyor

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu galibiyetle Almanya'yı turnuvanın dışına iten Japonya'nın attığı 2. gol ise tartışma konusu oldu. Kaoru Mitoma'nın uzak direk dibinde topu çizgiden içeri çevirmesi sonrası gelen golde VAR'a gidildi. Topun dışardan çevrildiği iddiasıyla VAR'a gidilirken, yapılan incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı. Ancak sosyal medyada pozisyona ilişkin bazı açılar kafa karıştırdı.

Japonya büyük bir sürprize imza atarak Almanya ve İspanya'nın bulunduğu gruptan lider olarak çıktı. İspanya'yı 2-1 yenerek Almanları saf dışı bırakan Japonya'nın mücadelede attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

2. GOL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmanın 11. dakikasına İspanya, Morata'nın golüyle öne geçti. Japonya ise 48. dakikada Doan ve 51. dakikada Tanaka'nın golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçta Japonya'ya turu getiren 2. gol öncesi yaşanan pozisyon ise tartışma konusu oldu.

VAR "GOL" DEDİ

Japonya'dan Kaoru Mitoma, İspanya ceza sahası içinde topu uzak köşe direğinden içeri çevirdi ve Tanaka fileleri buldu. Bu gol sonrası topun dışardan çevrildiği iddiasıyla VAR'a gidildi. Yapılan inceleme sonrası gol geçerlilik kazandı. Ancak sosyal medyada futbolseverler bu pozisyon konusunda fikir birliği sağlayamadı.