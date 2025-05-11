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Sivassporlu Taraftarlardan Etkileyici Koreografi

Sivassporlu Taraftarlardan Etkileyici Koreografi
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivassporlu taraftarlar, Bodrum FK karşılaşması öncesinde gerçekleştirdikleri koreografi ile dikkat çekti. Stadyumda müzik eşliğinde yapılan koreografi büyük alkış topladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivassporlu taraftarlar, Bodrum FK karşılaşması öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK, 4 Eylül Stadyumu'nda mücadele ediyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde önemli koreografi yaptı. Günlerdir süren koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Futbolcular sahaya çıkarken, stadyumda müzik çaldı ve tribünlerde de koreografi başladı.

Gerçekleştirilen koreografi büyük alkış toplarken, izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sivassporlu futbolcu ve taraftarın olduğu aldığı koreografide, 'Gücünü al maziden, kalk ayağa yeniden' yazısı da yer aldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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