Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada Yiğidolar'ı 3-2 öne geçiren Ahmet Oğuz'un attığı akıllara durgunluk veren gol, sosyal medyada gündeme oturdu. Rakip yarı sahanın taç çizgisine yakın tarafından topu kaleye yollayan Oğuz, Muslera'yı metrelerce uzaklıktan avlamayı başardıktan sonra büyük sevinç yaşadı.
Nefes kesen Galatasaray- Sivasspor maçında Ahmet Oğuz'un attığı gol büyük beğeni topladı.
AHMET OĞUZ'DAN ENFES ŞUT
Rakip yarı alanın taç çizgisine yakın tarafından topu kaleye yollayan Ahmet Oğuz, Muslera'yı avlamayı başardı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Oğuz takım arkadaşlarıyla kucaklaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan gole beğeni yağdı.