Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak - Haberler

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Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada Yiğidolar'ı 3-2 öne geçiren Ahmet Oğuz'un attığı akıllara durgunluk veren gol, sosyal medyada gündeme oturdu. Rakip yarı sahanın taç çizgisine yakın tarafından topu kaleye yollayan Oğuz, Muslera'yı metrelerce uzaklıktan avlamayı başardıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

Nefes kesen Galatasaray- Sivasspor maçında Ahmet Oğuz'un attığı gol büyük beğeni topladı.

AHMET OĞUZ'DAN ENFES ŞUT

Rakip yarı alanın taç çizgisine yakın tarafından topu kaleye yollayan Ahmet Oğuz, Muslera'yı avlamayı başardı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Oğuz takım arkadaşlarıyla kucaklaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan gole beğeni yağdı.

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Sivassporlu futbolcu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca unutamayacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Sivasspor, Spor, Haberler

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