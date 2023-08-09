Sivasspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de takip etti. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.