Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya