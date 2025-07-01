Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta fitness ve saha antrenmanları ile başladı. Futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz eşliğinde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın ikinci gününe sabah saatlerinde gerçekleştirdiği fitness ve saha antrenmanıyla başladı.
Günün ilk bölümünde fitness salonuna geçen Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.
Sivasspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de sahada yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor