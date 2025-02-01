Sivasspor, Veljko Simic Transferinde Son Aşamada
Sivasspor, Güney Kıbrıs ekibi Omonia'nın Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile transfer için sona yaklaştı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın istediği oyuncunun kısa sürede resmi olarak takıma katılması bekleniyor.
Sivasspor, Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic'in transferinde sona yaklaştı.
Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Güney Kıbrıs'ta Omonia forması giyen Simic transferinde sona yaklaştı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Veljko Simic transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.
Simic, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. - SİVAS