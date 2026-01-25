Haberler

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 1

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Ethemi'nin golüyle öne geçen Amed, ikinci yarıda Diagne'nin golüyle eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Saba'nın paslaşarak kullandığı kornerde sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Traore'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

20. dakikada savunma arkasına sarkan Ethemi'nın sert vuruşunda kaleci Erce'nin altından geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

51. dakikada Sivasspor'da orta alanda kazanılan topta sol kanattan ceza sahası içine giren Ethemi, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Dia Saba'nın indirdiği topu alan Diagne'nin penaltı noktasının önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

79. dakikada Bekir Turaç'ın ara pasında sol kanatta topu alan Kimpioka, ceza sahası içinde köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

Hakemler: Alper Akarsu, Ömer Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Malle (Kimpioka dk. 72), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Charisis dk. 72), Ethemi, Cihat Çelik,

Yedekler: Arda Erdursun, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Avramovski, Yusuf Çağlar Kefkir, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili, Yılmaz Cin

Teknik Sorumlu: Evren Otyakmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Poko (Sinan Kurt dk. 72), Traore, Moreno, Mbayediagne, Dia Sabia (Çekdar Orhan dk. 87), Celal Hanalp, Hasani (Felix Ohena dk. 72)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Yakup Girişen, Yunus Tarhan, Berat Perçin, Fernando Dos Santos

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Ethemi (dk. 20) (Sivasspor), Mbaye Diagne (dk. 57) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Valon Ethemi (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
