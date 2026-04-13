Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a 3-1 yenilen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktör İsmet Taşdemir, üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, karşılaşma öncesinde 13 yaş altı takımından 4 futbolcularının trafik kazası geçirdiğine dikkati çekerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Taşdemir, futbolculardan 3'ünün durumunun iyi olduğunu 1'inin ise yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Taşdemir, eşik maçlarını bir türlü geçemediklerini belirtti.

Göreve geldikten sonra kendisi açısından üçüncü "eşik maçı" olduğunu aktaran Taşdemir, "Maalesef geçemedik, yetemedik. İyi başladığımız golü bulduğumuz, iyi oynadığımız bölümde ayağımızdaki üç topu rakibe vererek 3 gol yedik." dedi.

"Zor bir hayalin peşinden koşuyorduk"

Taşdemir, goller kaçırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İç sahada, çok gol kaçırdığımız bir maç, yapamadık, üzgünüz. Kalan üç maçta elimizden geleni yapacağız, ligi iyi tamamlamaya çalışacağız. Okan Erdoğan'ın sakatlanması ve Mert Çelik'in ısınmadan maça girmesi oyunumuzu etkiledi. Okan iyi bir oyuncu ve çok aradık. 25 oyuncumuz var ama gerçek anlamda kısıtlı bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Bu kısıtlı kadroya rağmen iyi işler yaptığımızı ama yetemediğimizi düşünüyorum. Üç maçımız kaldı ve zaten zor bir hayalin peşinden koşuyorduk. İşin açıkçası bu hayal biraz daha zorlaştı. Sezon bittikten sonra ya da bitmeden yönetimimizle yapacağımız toplantıda hedef birlikteliğine varacağız. Ama yarının ne getireceği belli olmaz, sonuçta bir kulüp politikası var, işin maddi boyutu var. İnşallah en kısa sürede yönetimimizle ve başkanımızla bir araya geleceğiz. Ben buradayım benlik bir durum yok ama istediğimiz şartlar oluşursa seneye bu sıkıntıları yaşamayacağımız, çok daha iyi oyun oynayabileceğimiz, çok daha iyi bir kadro oluşturabilirsek buradayım ama olmazsa burada durmamızın anlamı kalmayacak."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü İlyas Öztürk ise ligin alt sıralarından kurtulma adına önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Öztürk, "Yaptığımız çalışmaların neticesini aldık. Akan oyunda adam adama oynadık. Zaman zaman aksiyonlarda hatalar da yaptık, rakibimiz pozisyon buldu ama değerlendiremedi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirip golle sonuçlandırdık. 3 puanla ayrılıyoruz çok mutluyuz." diye konuştu.

Öztürk, Sivasspor'a kalan maçlarında başarı diledi.