Sivasspor kötü gidişe dur demek istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 17. haftasında sahalarında karşılaşacakları Arca Çorum FK karşılaşmasını kazanarak kötü gidişe dur demek istediklerini söyledi.

Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçın çok üzüldükleri müsabakalardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Ligin ilk devresinin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Altıparmak, "Bu hafta da ligin iyi takımlarından bir tanesi Çorum FK ile karşılaşacağız. Rakibin ne yaptığını, neler yaptığını hepimiz biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Bütün hafta onu çalışacağız ve hafta sonu da onu uygulayacağız. Tek amacımız Çorum maçını kazanmak." diye konuştu.

Play-off hedeflerini yakalamak için puan farkını mümkün olduğu kadar aza indirmek istediklerini belirten Altıparmak, "Burada oyuncularımızla hep beraber konuştuk, onlara gereken şeyleri söyledik. Onlar da çok üzgünler. İlk planda özellikle Çorum maçı, sonradan da Iğdır ve Bandırma maçımız var. Açıkçası ilk yarının bitmesini bekliyoruz. Üç tane final gibi maçımız var. Bu 3 maçımızı kazanıp devre arasına play-off potasının yakınında girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yapacağımız transferlerle Sivasspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Sivasspor'un zor bir süreçten geçtiğine değinen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, özellikle başkanımız değiştikten sonra, hem yeni başkanımız hem de yönetim kurulumuz hassasiyetle çalışıyor. Buradan bazı şeyleri de söylemek istiyoruz. Bu hafta itibarıyla kulübün, özellikle oyuncuların ödemelerinin çoğu yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme oldu. Bu hafta itibarıyla ve bundan sonra da artık Sivasspor'un yukarıya çıkması ve daha iyi olması için, özellikle ikinci yarıda yapacağımız transferlerle alakalı ben ve yönetim kurulumuz çalışmalarımıza başladık. Buradan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz, çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncuları kadromuza katacağız. Yapacağımız transferlerle Sivasspor'u da hak ettiği yere getireceğiz."

Antrenman

Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.