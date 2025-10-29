Sivasspor'un Hedefi Play-Off

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Birinci hedefimiz olan play-off potasına ve oraya yaklaşmak. Özellikle devre arasına kadarki ilk hedefimiz bu. Çünkü şu anda bulunduğu yer Sivasspor'a yakışmıyor" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 12'nci haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'un konuğu olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak da takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adam, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulundukları bölgeden bir an önce yukarı çıkmak istediklerini belirten Altıparmak, "Türkiye'nin en büyük camialarından birine geldik, bunun için de çok mutluyuz. Sezon başında çalışan Osman Hocamıza teşekkür ediyoruz, burada çok güzel işler yapmışlar. Bu bir bayrak değişimidir, bazen futbolda böyle şeyler olur. Bugün itibariyle çalışmalarına başlıyoruz. Burada bir hedefimiz var, öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla da bir toplantı yaptık gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız ama şu anda yapacağımız tek şey birlik beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var, dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var artık bunları bırakalım. Bir tane Sivasspor var, başka Sivasspor yok. Sivasspor'un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim. Bizler işimizden dolayı bütün maçları seyrediyoruz. Sivasspor 4-5 bin kişiye oynamaz. 27 bin kişilik stadımız varsa bunu dolduran bir taraftarımız var zaten. Bunu da bir anda beklemiyoruz. Biz başarıyı elde ettikçe onların da geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDA BULUNDUĞU YER SİVASSPOR'A YAKIŞMIYOR'

Devre arasına kadar Play-Off hattına yaklaşma hedefi koyduklarını aktaran Altıparmak, "Birinci hedefimiz olan Play-Off potasına ve oraya yaklaşmak. Özellikle devre arasına kadarki ilk hedefimiz bu. Çünkü şu anda bulunduğu yer Sivasspor'a yakışmıyor. Bir an önce futbol oynamamız lazım. Bizim birinci amacımız bu. Herkesi eğer tribünlere çekmek istiyorsak önce futbol olarak taraftarlarımızı sonra puan olarak taraftarlarımıza bunu ispatlamamız lazım. Ondan sonra da onları yanımızda göreceğiz. Ama birinci önceliğimiz biraz daha önde oynayan, biraz daha hücum eden hücum gücü daha yüksek bir takım izletmek. İnşallah bunda da bunu başaracağız. Öncelikle hedefimiz Play-Off potası sonrasında da ikinci hedefimiz büyük hedefimize gideceğiz" diye konuştu.

'ÜMRANİYE MAÇINDA HEDEF GALİBİYET'

Hafta sonu oynanacak Eminevim Ümraniyespor maçına galibiyet için çıkacaklarını belirten Altıparmak, "Takım zorlu bir süreçten çıktı. Şimdi 2 tane önümüzde hem Ümraniye maçı hem de Manisa maçı var Sonrasında da milli takım arası var. Bizim için en önemli şey bu. Milli takım arasında da sakat oyuncularımız, daha hazır olmayan oyuncular var. Bunlarla alakalı çalışmaları yapacağız. Bu anlamda 2 tane çok önemli maçımız var ama birincisi Ümraniye maçı. Biz kimle nerede oynarsak oynayalım birinci hedefimiz galip gelmek. Bunun için oynayacağız" şeklinde konuştu.