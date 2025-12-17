Haberler

Sivasspor, Iğdır FK maçında 3 puan hedefliyor

Sivasspor, Iğdır FK maçında 3 puan hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Iğdır FK ile oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini açıkladı. Altıparmak, ligdeki son iki maçın final niteliğinde olduğunu belirtti ve transfer çalışmalarına da değindi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Iğdır FK ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Iğdır FK ile zor bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Rakiplerinin çok iyi oyunculardan kurulu bur takım olduğunu vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısında final niteliğinde iki maçımız kaldı. O iki final maçını oynayıp devre arasına girmek istiyoruz. Bunun içinde Iğdır FK maçı bizim final niteliğinde maçlarımızdan biri. İlk yarının deplasmanda oynayacağımız son maçı ve inşallah kazanmaya gideceğiz, kazanmak için oynayacağız. Maç şansızlığı mı diyelim veya maç içerisindeki beceriksizliğimiz mi diyelim bunları inşallah Iğdır'da yaşanmadan 3 puanı alıp dönmek istiyoruz."

" Sivasspor'u hedefe taşıyacak oyuncuları transfer edeceğiz"

Altıparmak, bazı futbolcuların isimlerinin Sivasspor ile anılmasıyla ilgili soru üzerine ise kırmızı-beyazlı ekibi özellikle ikinci yarı hedefe taşıyacak oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirdi.

Takıma en fazla katkı sağlayacak oyuncuları seçmek istediklerini ifade eden Altıparmak, "Bizden duymadığınız sürece transfer söylentilerine inanmayın. Bizim önceliğimiz şu anda ligin ilk yarısında kalan final niteliğindeki iki maç. Daha sonrasında transfer çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Devre arası kamp çalışmaları hakkında da bilgi veren Altıparmak, "Planımızı yaptık, yönetime sunduk. Yılbaşından sonra hemen Antalya'da bir haftalık kamp programımız olacak. Kamp döneminin birlik ve beraberliği sağlayacak bir dönem olması gerekiyor. Transferlerimizi de bir an önce yapmak istiyoruz. Hani kampın amacı onların da gelip beraber olmamız aslında. İnşallah bir an önce lig bittikten sonra transferleri, her şeyi hallederiz, oyuncuları da aramıza katarız. Kamp da bizim için çok önemli." diye konuştu

Ligin ilk yarısının muhasebesini yapacaklarını belirten Altıparmak, "Bize katkı sağlayan oyuncu varsa tabii ki devam edeceğiz ama sağlamayan oyuncu varsa da yolumuzu ayıracağız. Şu anda şu veya bu diyeceğimiz bir şey yok çünkü bizim için en önemli şey kalan iki maçı oynayıp sonrasındaki transferler." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Teknik direktör Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
title