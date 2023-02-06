Sivasspor'un antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişi depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da yıkıma sebep oldu. Spor dünyası da depremden ciddi şekilde etkilendi.

AİLESİNDEN 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'daki ailesinden 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayhan Tenbeloğlu

"HATAY'A GÖNDEREMEDİK"

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a bağlanan Çalımbay, "Bundan önceki o büyük depremde de bizde Milli Takım'da kamptaydık. Tekrar öyle bir acı yaşadık. Gerçekten çok üzücü bir şey. Biz şimdi Sivas'tayız ama bundan 3-4 saat önce biz de bayağı bir sarsıldık. Öğlen olan depremde tesisteydik. Her şeyden önce kaybettiklerimiz için üzgünüz. Sabah ilk olarak dana önce benimle çalışan şu anda Hatayspor'un kaleci antrenörü Cengiz Hoca'yı (Cengiz Birgen) aradık. Oradaki durumlarını öğrendik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey de yok. Keşke bir şey yapabilsek. Benim yardımcım Ayhan Hoca'nın ailesinden 15 kişi vefat etti. Yardımcımızı Hatay'a gönderemedik. Sivas'ta çok fazla kar var. İnanılmaz şekilde kar yağıyor. Ayhan Hoca'nın ailesinden 15 kişiyi kaybetmesine de çok üzüldük" açıklamasını yaptı.

"VOLKAN HOCA ÇOK ŞEY GÖRDÜĞÜ İÇİN ETKİLENDİ"

Volkan Demirel'in yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve Sivas'taki yoğun kar yağışından dolayı hareket edemediklerini ifade eden Çalımbay, "Depremden sonra ilk olarak Cengiz Hoca'yı aradık. Onunla konuştuk ve ilgili bilgileri aldık. Volkan Hoca seslenişiyle orada çok şey gördüğü için üzgün bir şekilde anlatmaya çalıştı. Herkesten yardım istedi. Orada onları gördükten sonra bir an önce yardım gelsin istedi. Bayağı duyguluydu. Zaten ağlamaklı şekilde anlattı. Keşke çok yakın olsaydık, her şeyi yapabiliriz. Bugüne kadar böyle kar yağmamıştı. Burası çok karlı. Yapacak çok bir şeyimiz olmuyor o yüzden. Gerçek çok üzüntülüyüz. Kulüp olarak ne gerekirse yapacağız. Sakarya ve Düzce depremi olduğunda hem takım olarak hem de bireysel olarak yaptık. Bütün kulüpler yardım yapar" dedi.