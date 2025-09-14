Sivasspor'un 8 Maçlık Galibiyet Hasreti Sona Erdi
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Geçen sezon Süper Lig'de zorlu bir süreç geçiren Sivas temsilcisi, bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmeye devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında dün sahasında SMS Yapı Sarıyer'i mağlup eden Özbelsan Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon son olarak 26 Nisan'da sahasında ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, sırasıyla bu kulvarda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu, Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı, Samsunspor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 2-0 yenildi.
Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenildi.
Ligin 2. haftasında evinde Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ardından deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 ve Atko Grup Pendikspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlılar, dün sahasında SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.