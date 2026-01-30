Haberler

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, ilk imza Gökhan Akkan'dan

FIFA nezdindeki dosyalar nedeniyle transfer yasağı bulunan Sivasspor, Başkan Burak Özçoban'ın çabalarıyla bu engeli aştı ve milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza töreni Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Transfer yasağını aşan Özbelsan Sivasspor, ilk transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, milli kaleci Gökhan Akkan'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

FIFA nezdinde bulunan 9 dosya nedeniyle bir süredir transfer yasağıyla karşı karşıya olan kırmızı-beyazlı kulüp, Başkan Burak Özçoban'ın yoğun girişimleri sonucu bu engeli aştı ve transferde düğmeye bastı.

Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde file bekçisi Gökhan Akkan, kendisini kırmızı-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene Kulüp Başkanı Burak Özçoban'da katıldı.

İmza töreninde konuşan Akkan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
