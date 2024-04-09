Sivasspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, orta şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak. - SİVAS