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Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maç hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, eğitsel oyunlar ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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