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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması, savunma çalışmaları ve dayanıklılık çalışması yaptı.