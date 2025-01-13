Sivasspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, rondo, dar alan oyun ve mass koşusu ile idmanı tamamladı.

Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.

Yiğidolar, yarın izin yaptıktan sonra 15 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. - SİVAS