Sivasspor, Trabzonspor ile berabere kaldı

Trabzonspor ile sahasında 3-3 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin maçın ardından yaptığı açıklamada, "İçeride yine kazanamadığımız bir maç oldu bu bizim canımızı sıktı. Üzgünüz açıkçası, oyuncuları tebrik ediyorum iyi bir mücadele vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, "Maça çok iyi başlık 2-0 öne geçtik maalesef kötü bir gol yedik. Aslında iyi de bir futbol oynadık maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Direkten dönenler vardı. İçeride yine kazanamadığımız bir maç oldu bu bizim canımızı sıktı. Üzgünüz açıkçası, oyuncuları tebrik ediyorum iyi bir mücadele vardı. Trabzonspor'da iyi bir takım. Biz iyi bir maç oynadık ama bunu skora yansıtamadık, üzgünüz" dedi.

"Hakeme bahane bulamayacağım"

Bir gazetecinin, "Maçın hakemini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Çetin, "Bugün iki takım adına da iyi bir futbol vardı. Artık hakemler hakkında ne söylesek boş. Biz aldığımız pozisyona bakıyoruz. Çok geç karar veriyorlar. VAR'dan izliyorlar. Bu kadar uzun sürede karar verilmesi şüpheler oluşturuyor ama bahane bulmuyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Hakeme de suç bulamam. Bu maçta hakeme bahane bulamayacağım" cevabını verdi.

"Skor almak zorundayız"

Takımda bir şanssızlık olduğunu söyleyen Çetin, "Oyun olarak gerçekten iyi işler yapıyoruz. Biz analiz de yapıyoruz olumlu ve olumsuz yönlerini arkadaşlara gösteriyoruz. Biz oynadığımız bütün maçları kazanabilirdik. Pozisyonları değerlendirseydik farklı olacaktı. Maalesef kısmetsizlik ve şanssızlık var işin açıkçası. Şu an farklı şeyler konuşabilirdik. Bizde skor almak zorundayız" diye konuştu. - SİVAS