Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: Hedefimiz Şampiyonluk

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim hedefimiz play-off veya şampiyonluktur. Sivasspor hangi ligde olursa olsun hedefi şampiyonluktur" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ligde son oynadıkları Esenler Erokspor maçında iyi bir performans sergilemelerine rağmen mağlup olduklarını aktaran Altıparmak, "Çok iyi oynadığımız ve çok pozisyona girdiğimiz bir maç vardı, Esenler Erokspor maçı. Ne yazık ki bu maçı kaybettik. Beraberliğe dahi üzüleceğimiz maçı kaybettik. Üzgünüz ama geldiğimizden beri istediğimiz oyun şekli ve düzeni var. Bunun her hafta gelişmesini izlemek bizim adımıza sevindirici. İnşallah net galibiyetle alacağız. Bu hafta Boluspor ile oynayacağız. Boluspor'da bu ligin çok iyi takımlarından, onlar da play-off potasına yaklaştılar. Biz de alttan kurtulup play-off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Biz kimle oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek. Burada büyük Sivasspor taraftarına sesleniyorum, onlara çok ihtiyacımız var. Lütfen bu hafta bizi sonuna kadar desteklesinler. Artık o stadyumun yavaş yavaş dolmasını istiyoruz. Biz futbol ve sonuç olarak onların isteklerine cevap vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama onlarsız olmuyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızı bu hafta sahada görmek istiyoruz. Takım olarak her şeyimizle Bolu maçına hazırlanacağız. Bizim bir tek amacımız var, 3 puanı alıp aşağıdan yukarılara çıkmak" dedi.

"Campos'un gitmesi çok önemli değil"

Bir gazetecinin, "Takımı bırakıp giden Luan Campos hakkında son durum nedir?" sorusuna Altıparmak, "Maçı oynadıktan sonra stadyumda oyuncularımızla bir konuşma yaptık. Sonra hep birlikte ayrıldık. Zaten 1 günlük izin vardı, izinden sonra toplanacaktık. Campos Sivas'a dönüyor. Döndükten sonrada eşyalarını toplayıp gidiyor. Kimseye haber vermiyor, ne bize ne yönetime ve bir vasıtayla da bize fesih yazısı yollamış. Herkesin bildiği bu kadar. Ama şu ortamda yapılmaması gereken bir şeydi. Çünkü kulüp ona çok sahip çıktı. Daha önce farklı şeyler yapmış ona rağmen kulüp onu çok affetmiş. Yapmaması gerekirdi ama çokta önemli değil" yanıtını verdi.

"Transfer şart"

Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Altıparmak, "Şu anda sayı olarak transfer veremeyiz. Aslında iyi bir kadromuz var. Mevki eksikliklerimiz de var tabii ki. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda tek amacımız 5 tane maçımız var ve bu maçlara kilitlenmek. Bu maçlar bittikten sonra devre arası olacak. Çok önemli 5 tane final maçımız var. Şu anda transferi düşünüyoruz, planlıyoruz ama şu anda konuşacağımız konular değil. 5 maçtan sonra muhakkak transfer yapılacak" dedi.

"Bekir en fazla mücadele eden kişidir"

Bir basın mensubunun, "Bekir Turaç Böke'nin performansını beğeniyor musunuz?" sorusuna Altıparmak, "Tek oyuncu üzerinden konuşmaya gerek yok. Bekir tek başına oynamıyor ve Bekir şu anda takımın içinde en fazla mücadele eden ve en fazla koşan kişidir. Bekir hepimizden daha fazla gol atmak için uğraşıyor. Bu takıma faydalı olmak için hepimizden daha fazla çalışıyor. Bazen oyuncuların da kötü dönemleri oluyor, her şeyi yapmak istiyor ama yaptığı her şey kötü oluyor. Bunlar çok normal şeyler. Bekir bizim önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sene Süper Lig'de oynamış, goller atmış. Sivas için bana göre çok önemli oyunculardan biri ama bazen formsuz dönemleri oluyor oyuncuların. Bir gol attığında da her şey tersine çevirebileceğini de biliyorum" cevabını verdi.

"Hedefimiz belli"

Son olarak Sivasspor'un hedefine ilişkin konuşan Altıparmak, "Geldiğimizde de söyledik; iki tane hedefimiz var biri kısa süreli biri uzun vadede. Kısa vadede bir an önce buradan çıkıp play-off potasını yakalamak. Bunu yakaladıktan sonra devre arasını bulacağız. Çünkü ligler bizde ikinci dönem başlar. İkinci devreler çok daha zordur. Bildiğimiz iyi oyuncuları alacağız. Bizim hedefimiz play-off veya şampiyonluktur. Sivasspor hangi ligde olursa olsun hedefi şampiyonluktur" diye konuştu. - SİVAS