Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun İstifa Kararından Vazgeçti

SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent uygun, "Aslında bugün istifa edecektim. Futbolcular, sevdiğimiz insanlarımız kabul etmiyoruz dediler, vazgeçtik. Öyle zaman geliyor ki, giyimimize, bakışımıza, hatta besmele çekmemize farklı bakan insanlar var' dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut 2-1 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin durumunu çok iyi biliyorduk. İyi transferler yapmışlardı. ve bu süreç içerisinde özellikle hafta içinde antrenmanımızı kapattık medyamıza. Zaten oraya gelmek biraz zor geçiyor. Siz de söylüyorsunuz kendiniz, çok zorlanıyoruz hocam diye. Biz de kapatmıştık. Manaj ve Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize önlem almasını engellemek için. Pazartesi üniversitede antrenmanımızı üniversiteli öğrencilerimize açık yapacağız. Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı. Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi" dedi.

'ASLINDA İSTFA EDECEKTİM'

Maçtan sonra istifa etmeyi düşündüğünü belirten Uygun, "Bir takım için gecemizi, gündüzümüzü ayırıyoruz. Antrenörler herkes tarafından yerden yere vuruluyor. Sonucunda bir yaşam tarzı. Herkesin bir ailesi var. Sevgi var. Normalde bugün aslında istifa edecektim. Futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'yok, asla kabul etmiyoruz' dediler. Dolayısıyla vazgeçtim. Biz Sivasspor'un, Sivas'ın gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her yerde, her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var" dedikten sonra toplantıyı besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak bitirdi.

'İYİ GİTMİYORUZ'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Maçtan önce iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Son derece kontrolümüzde başlayan bir oyundu maç ve bu kontrollü oyunla bir de gol bulduk. Sonrasında pozisyonlarımız vardı, skoru arttırabilirdik. İkinci yarı başladığında iki tane gol yedik. Onun devamında tekrar oyunu almaya çalıştık ve oyun kontrolümüze girdi. 72'de 10 kişi kalınca geri kalan normalde 24 dakika belki oynanan bir 5 dakikalık süreçte denemeler yaptık. En azından beraberliği getirebilirdik skoru. Ama golü bulamadık. Yani ofansif yerlerde top bizde olduğunda kabul edilebilir bir oyun ama daha fazla pozisyona yakalamamız gerekiyordu. Birinci dakikadan son dakikaya kadar rakip 10 kişiyken de hiç kabul edemeyeceğiz savunması olmayan bir agresiflik, rakip takıma duran toplar veren, karambol pozisyonları veren bir deplasman bakışı, bugün bizi belki mağlubiyete götüren en önemli etkendi. Kötü bir sonuç, iyi gitmiyoruz. Trabzonspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız. ve iyi bir sonuçla tekrar bir yola koyulmaya çalışacağız" dedi.