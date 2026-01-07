Haberler

Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak için açıklama

Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak için açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor Kulübü, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın PFDK'ya tedbirli sevkine ilişkin sürecin idari nitelik taşıdığını ve henüz nihai bir karar bulunmadığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü, Mehmet Altıparmak'ın PFDK'ya tedbirli sevkine ilişkin sürecin idari nitelik taşıdığını ve henüz nihai bir karar bulunmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında yürüttüğü inceleme doğrultusunda, aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da bulunduğu toplam 108 teknik sorumlu hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli sevk kararı alındı.

TFF tarafından bugün alınan karar kapsamında, Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin Sivasspor Kulübü tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı. Kulüp açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında yürütülen inceleme süreci doğrultusunda; aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da yer aldığı toplam 108 teknik sorumlu hakkında, 07.01.2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak hakkında kamuoyuna yansıyan sevk sürecine ilişkin olarak açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu sevk işlemi, nihai bir karar veya kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımamakta olup, ilgili talimatlar çerçevesinde yürütülen idari bir süreçtir. Konuya ilişkin hukuki ve idari süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda alınacak kararlar beklenecektir. Sürecin tamamlanmasının ardından, gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı

Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu