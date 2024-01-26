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Sivasspor, Sırp kaleci Djordje Nikolic'i transfer etti

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EMS Yapı Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Sırp kaleci Djordje Nikolic'i Ujpest FC'den transfer etti. Nikolic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Sırp kaleci Djordje Nikolic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki file bekçisi Nikolic'in transferi konusunda Macaristan ekibi Ujpest FC ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Nikolic, kulübün asbaşkanı Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Partizan altyapısında başlayan ve daha sonra Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau takımlarında görev alan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest ekibinde forma giyiyordu.

Kaynak: AA / Spor

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