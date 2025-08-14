Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik organizasyonlarla sürüyor.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve bireysel pozisyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonları çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
500
