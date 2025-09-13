Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Mağlup Etti

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, Özbelsan Sivasspor'un Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında EMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi büyük bir camianın teknik direktörü olarak bir maç kazandıkları için çok konuşmak istemediğini belirtti.

Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Korkmaz, "Uzun süredir kulübün üzerinde gezen bulutları ve buhranı dağıttığımızı düşünüyorum." dedi.

Tutarlı bir teknik adam olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bugün bir maç kazandık diye bir sürü şeyi övgüyle anlatamam. Sezona başlarken zor bir sezon geçireceğimizi söylemiştim. Ama bir avantajımız vardı ne yaptığımızı biliyorduk. Nasıl hazırlandığımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk." diye konuştu.

Korkmaz, kulübü ilk önce ekonomik külfetlerden kurtarmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fayda maliyet eğrisini göz önünde bulundurarak transfer yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden son haftaya kadar beklemek zorunda kaldık ve gece yarısı bir transfer yaptık. Bunların ana sebebi kulübü mali olarak koruma çabamızdı. Kulübü mali olarak korurken ilk 4 hafta belirli bir kitlenin gözünde bir şeyler kaybettim, öyle düşünüyorum. Psikolojik olarak buna da hazırdım. Popüler kültürde devam edip aynı şekilde sezon başı pek çok transfer yapıp kulübü biraz daha içinden çıkılmaz durum içerisine sokabilirdik, buda bir çözümdü. Ama bu uzun süre üst liglerde güvenli bir ekonomiyle, sportif bir temelle en üst seviyede devam etmesini hayal ettiğimiz Sivasspor için iyi bir adım olmazdı. Sezon başında bu ligin bir kaç defa başlayacağını söylemiştim. Şimdi bizin için başladı, kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk."

Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını aktaran Korkmaz, katı şekilde kapanan takıma karşı disiplinli bir şekilde oynadıklarını ifade etti.

Korkmaz, futbolcularını ve teknik ekibini tebrik ederek daha yapacak çok işlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçtan önce gereken analizleri yaptıklarını belirten Can, "Sivasspor geçen sezon ligden düşen fakat elinde iyi kadrosu olan son transferlerle güçlü bir takım. Biz de ona göre planlarımızı yapmıştık." dedi.

Can, 3 puan hedefiyle Sivas'a geldiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya üç puan için gelmiştik. İkinci yarı oyunun hakimiyetini ele aldıktan sonra duran toptan yediğimiz golle 1-0 mağlup ayrıldık. Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanacağız. Şimdi evimizde oynayacağımız Pendik maçı bizim için çok önemli hale geldi. İnşallah Pendik maçıyla birlikte 3 puanla tanışıp ligde gereken 3 puanlara doğru ilerleriz."