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Sivasspor, Samsunspor'u Ağırlıyor: 5 Maçlık Galibiyet Hasreti Sona Erecek mi?

Sivasspor, Samsunspor'u Ağırlıyor: 5 Maçlık Galibiyet Hasreti Sona Erecek mi?
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Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Takımda 5 oyuncunun kart ceza sınırında olduğu ve 5 eksik futbolcunun bulunduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 13. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Samsunspor maçıyla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor'da 5 futbolcu kart sınırında

Sivasspor'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda; Jan Bieganski, Rey Manaj, Keita Balde, Fode Koita ve Charis Charisis Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

5 eksik

Sivasspor'da bu maç öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, kırmızı kart cezalısı olan Uras Radakovic ile sarı kart cezalısı olan Azizbek Turgunboev yarın forma giyemeyecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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