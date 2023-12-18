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Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi

18 Aralık 2023 14:04 Güncelleme: 14:06 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi. Sivasspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı. Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. RAMS Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.