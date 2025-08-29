Sivasspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Atko Grup Pendikspor'a hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, antrenmanında atletik koşu ve taktiksel çalışmalara odaklandı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
