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Sivasspor, Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor, Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, orta saha hattını güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, orta saha hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dilenirken, "Hoş geldin Musah" mesajı verildi.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor, Musah Mohammed transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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