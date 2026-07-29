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Sivasspor, kuvvet çalıştı

Sivasspor, kuvvet çalıştı
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, günün sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının yanı sıra pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Akşam gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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