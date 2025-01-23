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Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam etti. Kulüp tesislerinde yapılan çalışmalara muhtarlardan destek ziyaretleri yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, bugün gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek takıma başarı dileklerini ilettiler.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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