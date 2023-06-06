Sivasspor-Kayserispor maçı 1-1 berabere tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Erdoğan, Uğur'un pasında kazandığı topu ceza yayı gerisinden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı çıktı.
10. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içerisindeki James topu kontrol etti. Caner'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Ramazan'ın ceza sahası dışarısından yaptığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma vuruşunda top filelere gitti. 1-1
36. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içerisinde kafasıyla sektirdiği topu ceza sahası yayı içerisinden sert bir şutla keleye göndermek istedi. Top yazdan az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Akıncık xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xxx, Camara xx, Murat xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Robin xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Emre xx, James xxx
Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Alaaddin, Musa, Keita, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal xx, Attamah xx, Mosseini xx, Arif xx, Gökhan xx, Uzodimma xxx, Kemen xx, Gökhan xx, Ramazan xx, Talha xx, Mane xx, İlhan xx
Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Berat, Baran, Baba, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor) - SİVAS