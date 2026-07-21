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Sivasspor'un Kayserispor kamp kadrosu açıklandı

Sivasspor'un Kayserispor kamp kadrosu açıklandı
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geçti.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geçti.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sivas'taki ilk etap kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı sabah antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleşen 18 günlük yoğun çalışma döneminin ardından kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kampı için Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne hareket etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün 26 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Murat Paluli, Yusuf Çağlar Kefkir, Osman Başkuyu, Mert Çelik, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Efe Şanlı, Emirhan Başyiğit, Feyzi Yıldırım, Oğuzhan Aksoy, Kamil Fidan, Yusuf Cihat Çelik, Savaş Ala, Ayberk Selvili, Eymen Yurdcu, Charis Charisis, Emre Gökay, Valon Ethemi, Jonathan Okoronkwo, Bekir Turaç Böke, Yılmaz Cin, Rey Manaj." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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