Sivasspor, Kampın 15. Gününü Tamamladı
Sivasspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Sivas'taki kampının 15. gününü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve atletik koşularla sürdü. Yiğidolar, Bolu'ya giderek ikinci etap kampına başlayacak.
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna Sivas'ta hazırlanan Sivasspor, kampın 15. gününü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, atletik koşu ve atletik oyunlarla çalışmayı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar bu antrenmanla Sivas etabını noktaladı. Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor