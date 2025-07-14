Sivasspor, Kampın 15. Gününü Tamamladı

Sivasspor, Kampın 15. Gününü Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Sivas'taki kampının 15. gününü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve atletik koşularla sürdü. Yiğidolar, Bolu'ya giderek ikinci etap kampına başlayacak.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna Sivas'ta hazırlanan Sivasspor, kampın 15. gününü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, atletik koşu ve atletik oyunlarla çalışmayı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bu antrenmanla Sivas etabını noktaladı. Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian'ın İsrail'in füze saldırısında yaralandığı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in saldırısında yaralandığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.