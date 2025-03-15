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Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, Yarının Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Mersin’de antrenman yaptı. Takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, Mersin'de yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor ile Sivasspor, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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