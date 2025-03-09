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Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti
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Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay liderliğinde Göztepe'yi evinde 3-1 yenerek bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Çalımbay, galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ve oyuncularını başarıyla motive ettiklerini ifade etti.

Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, oyuncularımızı çok iyi motive ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 7. galibiyetini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı. 3 günde oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Maça gelince herkes ne yapacağımızı çok iyi biliyordu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Herkes kendine geldi. Bu maçlardan daha zor maçlar oynayacağız" dedi.

"Çok ciddi bir sorun yoktu"

Mücadelede sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj ve Simic'in durumları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Çalımbay, "Fazla bilgi sahibi değilim. Rey Manaj bir gün hastanede yatacak. Simic'e dikiş atıldı. Çok ciddi bir sorun yoktu. Taraftarın desteğiyle çok güzel bir maç oldu. Onlar da olmadan biz olamayız. Onlar her zaman bizim birinci adamımız" yanıtını verdi.

"Mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu"

Aldıkları galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Biz oyuncularımızı çok iyi motive ettik. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Hatalarımız da oldu tabii ki. Her şeyden önce biz maça çok iyi başladık. Bizim puan vermeden buradan çıkmamız gerekiyordu. Futbolcular da bunu yaptı. Mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Herkes kendini çok iyi şekilde maça verdi" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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