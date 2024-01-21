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Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve kartlar da detaylı bir şekilde açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada kaleye gelen topu elinden kaçıran kaleci Ali Şaşal, topu yeniden kontrol etmek istedi. Şaşal ile girdiği mücadele sonrası Sorescu yerde kaldı. Hakem ilk olarak faul verse de yapılan uyarı sonrası VAR'a giden hakem Kadir Sağlam, ofsayt gerekçesi ile faulü iptal etti.

62. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Kvet'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

65. dakikada ceza sahası içerisine giren Maxim topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak Sivasspor savunması tarafından çizgiden çıkartıldı.

74. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Kerem Atakan Keskin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

81. dakikada Murat Paluli ile mücadeleye giren Maxim, yaptığı faul sonrası ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak (Emre Gökay dk. 89), Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Roman Kvet (Kerem Atakan Keskin dk. 67), Poungouras, Ziya Erdal (Abdülkadir Parmak dk. 15, Eren Kaya dk. 89), Emrah Başsan (Murat Paluli dk. 67), Madou Barrow, Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Mehmet Talha Şeker, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Mustafa Özbay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, N'Koulo, Djilobodji, Mbakata, Jevtovic (Ramos dk. 46, Furkan Soyalp dk. 86),

Ogün Özçiçek, Sorescu, Maxim, Draguş (İlker Karakaş dk. 90+1)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Morais Junior, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Manaj (dk. 8 pen., dk. 15 pen.) (Sivasspor), Draguş (dk. 29), Djilobodji (dk. 41) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Maxim (dk. 81) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Mbakata, Jevtovic, Draguş, (Gaziantep FK), Kvet, Manaj, Burak Kapaçak (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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