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Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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