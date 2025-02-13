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Sivasspor Gaziantep FK Maçı için Hareket Etti

Sivasspor Gaziantep FK Maçı için Hareket Etti
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için 22 kişilik kafilesi ile Gaziantep'e yola çıktı. Takım, hazırlıklarına devam etmek üzere yarın Gaziantep'te antrenman yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, Gaziantep'e hareket etti.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Gaziantep'e gitti.

Sivasspor yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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