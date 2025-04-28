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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası Yiğidolar, Galatasaray maçına odaklanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 2-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray ile Sivasspor 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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