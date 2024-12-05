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Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, 8 Aralık Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürüyor. Basına kapalı antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki basın ve taraftara kapalı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik uygulamalarla devam eden idmanın son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

??????? Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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