Sivasspor-Fatih Karagümrük Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti

Sivasspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Maç bitiş saati ile iftar saatinin çakışmasıyla nedeniyle taraftarların gelmediği öğrenildi.

Tribünlerde yerini alan az sayıdaki kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS