Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki ekip, idmanına ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor - Sivasspor karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

