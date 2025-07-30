Sivasspor, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idmanda yeni transferler de yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idmanda kırımız beyazlı ekip, dar alanda topa sahip olma organizasyonları ve çift kale maç yaptı.

Yeni transferler Kerem Atakan Kesgin ve Göktuğ Bakırbaş, antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.

Sivasspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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