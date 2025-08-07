Sivasspor, Erzurumspor ile Maç İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılışında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, yarınki antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gidecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

