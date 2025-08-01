Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı ve taktik maçla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla çalışmayı tamamladı.
Sivasspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor