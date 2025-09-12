Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Avramovski, başkan vekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 20 Şubat 1995'te Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Avramovski, on numara pozisyonunda görev yapıyor. Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan oyuncu, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve son olarak Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.